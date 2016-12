Caso skipper, tre anni a Cammarata

foto LaPresse Correlati Skipper privato a spese del Comune, a giudizio il sindaco di Palermo 13:37 - L'ex sindaco di Palermo, Diego Cammarata, e Franco Alioto, l'ex operaio della Gesip che veniva utilizzato come skipper sulla barca del primo cittadino, sono stati condannati a tre anni ciascuno e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Entrambi erano accusati di concorso in truffa e abuso d'ufficio. Il pm Laura Vaccaro aveva chiesto 4 anni per Cammarata e 3 anni e 6 mesi per Alioto. - L'ex sindaco di Palermo, Diego Cammarata, e Franco Alioto, l'ex operaio della Gesip che veniva utilizzato come skipper sulla barca del primo cittadino, sono stati condannati a tre anni ciascuno e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Entrambi erano accusati di concorso in truffa e abuso d'ufficio. Il pm Laura Vaccaro aveva chiesto 4 anni per Cammarata e 3 anni e 6 mesi per Alioto.

L'ex sindaco e Alioto sono stati anche condannati a risarcire la Gesip, che è una società partecipata, e il Comune di Palermo. Per il Comune i giudici hanno stabilito una risarcimento del danno di 50mila euro, mentre per la Gesip è stata fissata una provvisionale immediatamente esecutiva di 20mila euro. Il resto del risarcimento, per la società, sarà liquidato dai giudici civili.



Secondo l'accusa, Cammarata avrebbe utilizzato come skipper per la sua barca privata l'operaio della Gesip durante le ore di lavoro. Nella vicenda, denunciata da Striscia la Notizia, è stato coinvolto anche l'ex direttore della società, Giacomo Palazzolo, che è stato processato con rito abbreviato e condannato a due anni, pena sospesa.