Palermo, scoperti tre falsi ciechi

foto Ansa Correlati Cieco ma gioca a carte, denunciato 08:22 - Tre falsi ciechi assoluti, con pensione di invalidità da oltre 30 anni, sono stati scoperti e denunciati dalla Guardia di Finanza a Bagheria, in provincia di Palermo. I tre soggetti sono stati individuati a seguito di una indagine, denominata "Fake Blind" che ha scoperto l'intestazione di automezzi e infrazioni al codice della strada, così come una attiva vita sociale da parte dei falsi non vedenti.

Uno di loro è un 50enne di Santa Flavia che, nonostante risultasse non vedente totale dal 1974, oltre ad avere un profilo Facebook con numerose foto di un uomo dalla vita normale, risultava intestatario di un auto. E' stato filmato durante le frequenti uscite di casa da solo, mentre passeggiava parlando al cellulare e attaversando la strada. In occasione di un controllo sugli scontrini all'uscita da un negozio, ha anche sottoscritto, come cliente, il verbale dei finanzieri senza alcuna difficoltà.



Partite a carte al bar

L'altro accertamento due anziani fratelli di Misilmeri, un uomo e una donna, ai quali era stata diagnosticata nel 1988 la cecità assoluta, con conseguente concessione degli emolumenti previsti dalla legge per questa invalidità. L'uomo è stato ripreso più volte al bar della piazzetta, dove andava tutti i giorni per giocare a carte con gli amici. La sorella, invece, è stata filmata mentre andava in chiesa o al supermercato. I due fratelli non riscuotevano personalmente i sussidi, ma avevano delegato al ritiro alcuni familiari.



Danni per 520mila euro

La truffa ha provocato allo Stato, negli anni, un danno per oltre 520mila euro. Il magistrato ha chiesto e ottenuto dal gip un decreto di sequestro preventivo sui beni dei tre.