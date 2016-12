foto LaPresse

12:05

- Nessun mandante esterno per la strage di Capaci. Lo ha detto il procuratore di Caltanissetta, Sergio Lari, commentando l'operazione della Dia che ha portato all'arresto di 8 persone coinvolte nell'attentato a Giovanni Falcone. "Da questa indagine non emerge la partecipazione di soggetti esterni a Cosa nostra - ha spiegato Lari -. La mafia non prende ordini e dall'inchiesta non vengono fuori mandanti esterni".