foto Ansa

15:16

- La bimba di 23 mesi, scomparsa durante un pic nic con la famiglia a Mistretta, in provincia di Messina, e ritrovata stamattina, potrebbe essere stata sequestrata. E' l'ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri, per i quali la piccola sarebbe stata liberata dai delinquenti che si sentivano braccati. La bambina non avrebbe raggiunto da sola il luogo dove è stata trovata e non avrebbe trascorso la notte all'aperto.