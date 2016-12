Messina, ritrovata la bimba sparita nei boschi

foto Carabinieri 17:01 - E' stata ritrovata, alle prime ore del mattino, la bimba di 23 mesi sparita nel tardo pomeriggio di domenica a Mistretta, in provincia di Messina. Per i carabinieri la piccola, scomparsa dopo un pranzo in campagna fra parenti e amici intimi, si sarebbe allontanata volontariamente. Oltre un centinaio di persone aveva partecipato alle ricerche durate tutta la notte e che, fortunatamente, si sono concluse con un lieto fine. - E' stata ritrovata, alle prime ore del mattino, lanel tardo pomeriggio di domenica a, in provincia di. Per i carabinieri la piccola, scomparsa dopo un pranzo in campagna fra parenti e amici intimi, si sarebbe allontanata volontariamente. Oltre un centinaio di persone aveva partecipato alle ricerche durate tutta la notte e che, fortunatamente, si sono concluse con un lieto fine.

Perde consistenza l'ipotesi dolosa nella scomparsa della piccola, di nome Noemi. La tesi privilegiata nelle indagini è quella dell'allontanamento volontario", ha affermato il comandante dei carabinieri della compagnia di Mistretta, il capitano Yodi Linguanti. Quella del sequestro era un'ipotesi da non escludere, ma "gli accertamenti eseguiti nel corso della giornata - ha spiegato - ci permettono adesso di dire che abbiamo i riscontri per l'allontanamento volontario". Le condizioni di salute della piccola, come spiegano i medici che l'hanno visitata, non preoccupano: è soltanto un po' spaventata e infreddolita.