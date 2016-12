Catania, partorì in coma: ora stringe la bimba

- Una carezza al grembo. È stato questo il primo istintivo gesto di Ivana Greco, 33enne di Catania che ieri si è risvegliata dal buio che per quasi un mese l’ha inghiottita. Poi una sensazione di inquietudine: la pancia non c’era più.

Ci ha pensato il marito Federico a rassicurarla, la sua piccola Rebecca era già nata, mentre lei dormiva l’equipe del professor Pintaudi le aveva donato la vita.

Ivana è una commessa disoccupata, già madre di una bimba di due anni. Lo scorso 14 marzo è stata colpita da una gravissima emorragia cerebrale, situazione critica al punto da indurre il medico a procedere con il taglio cesareo mentre la donna era ancora incosciente: Rebecca pesava meno di un chilo e mezzo, e questo mese senza la sua mamma l’ha passato in incubatrice. Ieri, per la prima volta, Ivana ha potuto stringerla a sé, scaldarla col calore della sua pelle, sfiorare l’esile corpo avvolto dai tubicini.

Il padre non smette di ringraziare il chirurgo, pur credendo che la medicina non sia l’unica protagonista di questa storia fuori dal comune: “È un miracolo” continua a ripetere, la Madonna deve aver ascoltato le incessanti preghiere di tutta la comunità. Dal canto suo Pintaudi non può che sorridere e ammettere che sì, “Ivana è stata molto fortunata”.