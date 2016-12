foto Carabinieri 07:43 - E' scattato alle prime ore dell'alba un blitz dei carabinieri per disarticolare un nuovo "super mandamento" di Cosa nostra, quello di Camporeale, secondo gli investigatori "capace di imporsi con la forza sulle altre articolazioni mafiose palermitane". Centinaia i militari impegnati nell'operazione che ha portato all'arresto di 37 persone, tra le quali il sindaco di Montelepre. - E' scattato alle prime ore dell'alba un blitz dei carabinieri per disarticolare un nuovo "super mandamento" di Cosa nostra, quello di Camporeale, secondo gli investigatori "capace di imporsi con la forza sulle altre articolazioni mafiose palermitane". Centinaia i militari impegnati nell'operazione che ha portato all'arresto di 37 persone, tra le quali il sindaco di Montelepre.

Le indagini sono stata avviate nel 2010 e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Palermo. Da esse è emerso come Cosa nostra si stia riorganizzando. In particolare, è stata accertata la costituzione del "nuovo mandamento di Camporeale", nato dall'unione degli storici mandamenti di "San Giuseppe Jato" e di "Partinico". Un super mandamento, appunto, destinato ad imporsi con la forza sugli altri.

Nell'operazione, che interessa tutta l'area occidentale della provincia di Palermo, sono impegnati oltre 300 carabinieri del Gruppo di Monreale, supportati da due elicotteri.



Tra gli arrestati spicca il nome del sindaco di Montelepre Giacomo Tinervia: eletto in una lista civica di centrodestra, è accusato di concussione e concorso in estorsione; secondo gli investigatori avrebbe avuto stretti rapporti con il capomafia del paese Giuseppe Lombardo, anche lui tra gli arrestati.



L'indagine, condotta dai Pm della Dda Francesco Del Bene, Sergio De Montis e Daniele Paci, ha documentato numerosi episodi di estorsione ed anche la preparazione di un omicidio attraverso un'intercettazione ambientale. La costituzione del nuovo supermandamento e la riorganizzazione interna all'organizzazione era stata affidata a una sorta di manager di Cosa nostra, anche lui arrestato nel blitz: Antonino Sciortino, 51 anni, un allevatore di Camporeale tornato in libertà nel 2011 dopo essere stato detenuto al regime del 41 bis. Proprio seguendo le sue mosse, i carabinieri del gruppo di Monreale hanno ricostruito gli organigrammi del supermandamento e i suoi interessi, compresi i collegamenti con i ''cugini'' d'oltreoceano in Usa.