- Un ventenne è stato picchiato e accoltellato davanti al centro di aggregazione giovanile Don Guanella ad Agrigento. Il giovane era in sella a uno scooter, pare in compagnia del fratello, quando è stato aggredito da alcuni giovani che erano davanti ad un bar. Soccorso dagli uomini del 118, è stato portato in ospedale e non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sui fatti indagano i carabinieri.