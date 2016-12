Palermo, in coda per l'esenzione dal ticket: pensionato stroncato da un infarto

foto Ansa 13:58 - Triste storia accaduta negli uffici dell'Agenzia di Sanità pubblica 6 di Palermo: un pensionato è morto stroncato da un infarto dopo essere rimasto in coda dalle 5 del mattino per ottenere l'esenzione dal ticket in base al reddito. Inutili i tentativi di rianimazione. Immediata la protesta di alcune delle 300 persone presenti. I carabinieri hanno avviato un'indagine. - Triste storia accaduta negli uffici dell'Agenzia di Sanità pubblica 6 di Palermo: un pensionato è morto stroncato da un infarto dopo essere rimasto in coda dalle 5 del mattino per ottenere l'esenzione dal ticket in base al reddito. Inutili i tentativi di rianimazione. Immediata la protesta di alcune delle 300 persone presenti. I carabinieri hanno avviato un'indagine.

Schiacciato dalla calca - "Quando hanno aperto i cancelli siamo stati schiacciati contro l'inferriata a causa della calca - racconta uno dei presenti -. Una massa di persone si è riversata verso l'ingresso per cercare di accaparrarsi il turno e quel poveretto è stato travolto". I pazienti lamentano l'assoluta mancanza di organizzazione da parte degli uffici. "Non comprendiamo - dice un altro utente - perché non ci si possa organizzare diversamente, evitando di accalcarci davanti i cancelli".



Tra i medici che hanno prestato soccorso all'uomo anche il dirigente responsabile dell'Asp, Giuseppe Termini. "Abbiamo tentato di rianimare il pensionato senza successo - spiega - Purtroppo anche questa mattina c'era tantissimi in fila, adesso stiamo verificando quello che è successo".