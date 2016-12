foto Ansa

- "Un detenuto italiano della Casa circondariale di Messina è stato ricoverato con urgenza all'ospedale Papardo per sospetta tubercolosi". Lo rende noto il segretario aggiunto del sindacato di polizia penitenziaria Osapp, Mimmo Nicotra. "Il detenuto lavorava nella cucina detenuti di Gazzi, e per questo, precauzionalmente, la direzione dell'istituto ha isolato per motivi sanitari anche tutti gli altri detenuti che hanno lavorato negli stessi ambienti".