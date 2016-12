foto Ansa

07:32

- Circa 40 chili di marijuana sono stati sequestrati da agenti della squadra mobile di Ragusa in contrada Timperosse di Donnalucata. La droga, nascosta da materiale di risulta, era in una proprietà in uso a Guglielmo Michele Magro, arrestato dalla polizia il 29 marzo, assieme a due albanesi, tra Lentini e Scicli, perché trovati in possesso di 35 chili della stessa droga. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Ragusa, Gaetano Scollo.