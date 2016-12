foto LaPresse

- Due lettere anonime, recapitate alla procura di Palermo, raccontano di un piano del boss Matteo Messina Denaro per uccidere il pm Nino Di Matteo, che rappresenta l'accusa nel processo agli ex ufficiali del Ros Mario Mori e Mauro Obinu e che ha condotto l'indagine sulla trattativa Stato-mafia. "Amici romani di Matteo (Messina Denaro, ndr) hanno deciso di eliminare il magistrato. Cosa nostra ha dato il suo assenso, ma io non sono d'accordo", è scritto.