foto LaPresse

23:43

- Un uomo di 40 anni, Diego Paci, sposato e padre di due figli, è ricoverato in rianimazione all'ospedale Civico di Palermo in seguito a un incidente stradale. L'uomo, a bordo del suo scooter, è caduto mentre viaggiava nei pressi di Canicattì assieme ad un amico. La vittima non avrebbe indossato il casco di protezione. I sanitari lo hanno subito trasferito in eliambulanza a Palermo. Ora è in prognosi riservata. Lievemente ferito l'altro passeggero.