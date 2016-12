foto Ansa

01:18

- Un agricoltore di 49 anni, Domenico Cuntuliano è rimasto ferito con colpi d'arma da fuoco nelle campagne alla periferia di Trapani in località Guarrato. E' stato raggiunto da tre proiettili al torace e all'addome. La polizia ha già fermato il presunto autore del tentativo di omicidio: un fontaniere impiegato nel comune di Trapani. Dopo essere stato ferito Cuntuliano è salito in automobile e si è diretto in città dove è stato soccorso.