11:29

- I giudici della terza sezione della Corte d'appello di Palermo, presieduta da Raimondo Lo Forti, sono entrati in camera di Consiglio per emettere il verdetto sul processo all'ex senatore del Pdl Marcello Dell'Utri per concorso in associazione mafiosa. La corte si è ritirata nell'aula bunker del carcere Pagliarelli dopo la replica del pg e dei legali dell'imputato.