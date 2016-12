foto Carabinieri

20:09

- Sono state sospese per il buio le ricerche dei due naufraghi dispersi davanti alle coste di Palermo. Riprenderanno domani all'alba. Dopo l'arrivo in porto del cadavere di Davide Arena, il padre si è sentito male ed è stato necessario l'intervento di un'ambulanza. Scene di strazio sulla banchina, dove ci sono amici e parenti dei tre ragazzi, mentre non si fanno ancora ipotesi sulla causa del naufragio.