Palermo, morto il diportista disperso

foto LaPresse 20:37 - Un diportista è stato trovato morto in mare al largo di Palermo. Davide Arena è una delle tre persone uscite in barca dal piccolo porto della Bandita. Dopo l'allarme dei parenti, capitaneria e vigili del fuoco, con l'ausilio di un elicottero della guardia di finanza, hanno subito iniziato le ricerche. L'uomo, privo di vita, galleggiava su un salvagente.

I due dispersi sono Salvatore Zarcone e Massimo Perricone, tutti intorno ai 30 anni, ed erano colleghi di lavoro al Centro revisione auto Zarcone. I tre erano usciti con un'imbarcazione di 5 metri e dopo aver fatto ritorno nel porticciolo della Bandita erano salpati di nuovo. Preoccupati per il ritardo, i parenti hanno dato l'allarme. Per quanto la loro imbarcazione sia di piccole dimensioni, le condizioni del mare non sembravano proibitive: su Palermo stamane soffiava lo scirocco che ha raggiunto 8 nodi intorno alle 10, con raffiche fino a 11 nodi. La direzione e l'intensità del vento sono cambiate in tarda mattinata.



Dopo l'arrivo in porto del cadavere, il padre della vittima si è sentito male ed è stato necessario l'intervento di un'ambulanza. Scene di strazio sulla banchina, dove ci sono amici e parenti dei tre ragazzi, mentre non si fanno ancora ipotesi sulla causa del naufragio. Le ricerche continueranno anche in serata. Attualmente sono impegnate nelle operazioni 8 motovedette, 5 della Guardia costiera e 3 della Guardia di finanza, della polizia e dei carabinieri, oltre a un aereo della Capitaneria di porto proveniente da Catania.