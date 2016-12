Catania, sequestrati 900 kg di marijuana

foto Ansa 08:35 - Circa 900 kg di marijuana, per un valore di mercato stimato in un milione di euro, sono stati sequestrati a Belpasso, nel Catanese, nell'ambito di un'operazione antidroga della squadra mobile della Questura di Ragusa e della guardia di finanza di Catania e di Como. Durante il blitz sono stati arrestati due corrieri albanesi, di 30 e 26 anni. Nel locale dove è stata sequestrata la droga sono state trovate anche armi. - Circa 900 kg di marijuana, per un valore di mercato stimato in un milione di euro, sono stati sequestrati a Belpasso, nel Catanese, nell'ambito di un'operazione antidroga della squadra mobile della Questura di Ragusa e della guardia di finanza di Catania e di Como. Durante il blitz sono stati arrestati due corrieri albanesi, di 30 e 26 anni. Nel locale dove è stata sequestrata la droga sono state trovate anche armi.

In manette sono finiti Hysni Hoxa e Ermal Kasaj Ermal. Secondo quanto emerso dalle indagini, in Italia arriverebbero dall'estero, tra Catania e Ragusa e nelle province di Milano e Como, ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.



Durante un controllo a Belpasso è stato bloccato un furgone mentre stava per entrare un garage. Nell'automezzo sono stati trovati decine di borsoni contenenti panetti di marijuana e nel locale altra dorga e due pistole, un kalashnikov e munizioni. I due albanesi sono stati condotti nella casa circondariale di piazza Lanza a disposizione della Procura di Catania.