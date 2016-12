Trattativa Stato-mafia, tutti a processo

foto LaPresse 14:00 - Il gup di Palermo, Pier Giorgio Morosini, ha rinviato a giudizio tutti e dieci gli imputati nell'udienza preliminare sulla trattativa Stato-mafia. A processo andranno ex ufficiali del Ros, capimafia, Massimo Ciancimino, l'ex senatore Marcello Dell'Utri e l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino. - Il gup di Palermo, Pier Giorgio Morosini, ha rinviato a giudizio tutti e dieci gli imputati nell'udienza preliminare sulla trattativa Stato-mafia. A processo andranno ex ufficiali del Ros, capimafia, Massimo Ciancimino, l'ex senatore Marcello Dell'Utri e l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino.

Il processo inizierà il 27 maggio davanti alla Prima sezione della Corte d'Assise di Palermo. Per gli ex ufficiali del Ros Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno, per i capimafia Totò Riina, Leoluca Bagarella, Antonio Cinà, per il pentito Giovanni Brusca e per Dell'Utri l'accusa è di violenza o minaccia a corpo politico dello Stato. Ciancimino è invece accusato di calunnia e concorso in associazione mafiosa, mentre Mancino di falsa testimonianza. Ad ascoltare la decisione del gup per la Procura c'erano il procuratore aggiunto Vittorio Teresi e i pm Nino Di Matteo, Lia Sava e Roberto Tartaglia.



Mancino: "Sono innocente, chiedo un processo rapido" - Nicola Mancino commentando il suo rinvio a giudizio per la vicenda della trattativa Stato-Mafia: "Chiedo un processo rapido che dimostri la mia innocenza". Una decisione che Mancino dice essere basata sul fatto che il giudice si è "preoccupato di non smontare il teorema dell'accusa". "Sono certo - ha concluso - che le prove da me fornite all'udienza preliminare sulla mia totale estraneità ai fatti contestatimi saranno accolte dal Tribunale in un dibattimento".



Pm: "Sull'indagine mosse critiche preconcette" - "Quella di oggi è la decisione di un giudice terzo particolarmente preparato e rigoroso: questo costituisce la riprova che molte critiche mosse all'indagine erano preconcette e, a volte, in malafede". Così il pm Nino Di Matteo, ha commentato la decisione del gup di rinviare a giudizio i dieci imputati del procedimento sulla trattativa Stato-mafia. "Per noi è uno stimolo ulteriore ad approfondire anche tutti i temi di indagine residui a carico di altre persone - ha aggiunto - collegati all'inchiesta sulle stragi mafiose e sul periodo relativo al passaggio tra la prima e la seconda Repubblica".