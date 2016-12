Palermo, bimba arriva morta in ospedale

foto LaPresse 15:01 - La polizia di Palermo indaga sulla morte di una bambina di tre mesi, giunta senza vita all'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli. La piccola è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso perché presentava segni di soffocamento. Stessi sintomi per il fratello gemello, anche lui condotto in ospedale dopo l'allarme lanciato dai medici. La procura ha già aperto un'inchiesta per accertare la causa del decesso della piccola. - La polizia di Palermo indaga sulla morte di una bambina di tre mesi, giunta senza vita all'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli. La piccola è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso perché presentava segni di soffocamento. Stessi sintomi per il fratello gemello, anche lui condotto in ospedale dopo l'allarme lanciato dai medici. La procura ha già aperto un'inchiesta per accertare la causa del decesso della piccola.

Il fratellino sta bene - Le condizioni del fratellino gemello della bimba di tre mesi sono invece buone. Il piccolo, ricoverato per precauzione nell'ospedale pediatrico Di Cristina, secondo i primi accertamenti medici non presenterebbe alcun problema di salute. E' stata una pattuglia della polizia, dopo la morte della sorellina, a trasportare d'urgenza il bimbo al pronto soccorso in preda a una tosse convulsiva.