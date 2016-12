Crisafulli: "Hanno ucciso mio fratello"

- La morte di Salvatore Crisafulli, indal 2003 in seguito a un incidente, potrebbe avere risvolti giudiziari. La famiglia, infatti, ha presentato alla questura di Catania una, chiedendo che venga fatta luce sulle responsabilità dei medici e in particolare dell'Azienda sanitaria (Asp), colpevole, secondo i fratelli, di non "aver provveduto alla visita domiciliare del malato" e dell'ambulanza del 118, "sprovvista di defribillatore".

La famiglia ricostruisce gli ultimi suoi giorni di vita.Il 18 febbraio le condizioni di salute di Salvatore si aggravano. Viene fatta perciò richiesta di una "visita pneumologica domiciliare urgente". L'impegnativa è inviata all'Asp di Catania, che gira la richiesta all'ufficio competente soltanto tre giorni dopo. I fratelli insistono per avere questa visita ma ogni sforzo si rivela inutile. Già lo scorso anno, denunciano i parenti, avevano lottato contro questa "inerzia" da parte della strutture sanitarie.Il 21 febbraio la situazione precipita: Salvatore ha una crisi respiratoria, i fratelli telefonano più volte alla Azienda sanitaria per avere assistenza e sollecitare ancora una volta una visita a domicilio ma tutte le richieste, si legge nella querela, rimangono "inevase". Alla fine, decidono di chiamare il 118. All'arrivo dell'ambulanza, Crisafulli subisce un arresto cardiaco. A questo punto, si legge ancora, la famiglia lamenta "l'assenza di un fibrillatore". Ora vogliono giustizia e chiedono che venga fatta luce sulle eventuali responsabilità, soprattutto "per la mancata visita domiciliare all'ammalato e la mancanza di quelle apparecchiature mediche idonee e indispensabili per salvare la vita".