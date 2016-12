foto Ansa

- Un 65enne disabile, Giuseppe Bono, è morto per un incendio sprigionatosi nell'appartamento dove abitava con la moglie a Trabia, nel Palermitano. Il rogo si è sviluppato, a causa di un mozzicone di sigaretta, nel soggiorno dell'appartamento al quinto piano di uno stabile di sei livelli. La moglie della vittima, che dormiva nella camera da letto, si è salvata; per l'uomo invece non c'è stato nulla da fare.