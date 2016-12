Trapani, parroco ucciso in canonica

foto Dal Web 12:12 - Il parroco della canonica di Ummari, frazione di Trapani, Michele Di Stefano, 79 anni, è stato trovato morto dentro la canonica. Il sacerdote, originario di Calatafimi (Tp), sarebbe stato ucciso forse con un colpo di bastone alla testa. Sul posto i carabinieri, il magistrato di turno e il medico legale, che hanno escluso la rapina. Il cadavere è stato trovato sul suo letto con il cranio insanguinato. E schegge di legno sono state rinvenute sul pavimento. - Il parroco della canonica di Ummari, frazione di Trapani, Michele Di Stefano, 79 anni, è stato trovato morto dentro la canonica. Il sacerdote, originario di Calatafimi (Tp), sarebbe stato ucciso forse con un colpo di bastone alla testa. Sul posto i carabinieri, il magistrato di turno e il medico legale, che hanno escluso la rapina. Il cadavere è stato trovato sul suo letto con il cranio insanguinato. E schegge di legno sono state rinvenute sul pavimento.

Originario di Calatafimi, suo fratello era stato sindaco di quel comune, Don Michele ieri sera avrebbe mangiato una pizza fuori e poi sarebbe rientrato in casa nel piccolo baglio dove sorgono la chiesa e la canonica in una zona isolata a circa 250 metri dalle prime villette, abitate soprattutto d'estate. Si sarebbe messo a letto. E' a questo punto che sarebbe arrivato l'assassino entrato forse forzando una finestra sul retro dell'edificio. L'abitazione del parroco non è stata messa a soqquadro da chi lo ha ucciso, né ci sono segni di effrazione sulle porte d'ingresso alla canonica. Don Di Stefano è stato colpito con qualcosa che gli ha provocato una ferita lacero-contusa alla testa.



Per i carabinieri non si tratterebbe di una rapina finita male - Stando a quanto emerso, l'uomo sarebbe stato ucciso nel sonno. E secondo i carabinieri che indagano non si tratterebbe di una rapina finita male perché non sarebbe stato toccato nulla. Il cadavere è stato trovato nel letto sotto le coperte. Alcuni segni di effrazione sarebbero stati scoperti su una finestra nel retro dell'edificio. Il cadavere sarebbe stato scoperto da un vicino di casa cui si erano rivolti i familiari del sacerdote, che era atteso invano a pranzo a Calatafimi. La porta della canonica è stata trovata aperta.



"Era un bravo uomo" - "La magistratura e l'arma dei carabinieri faranno le indagini per far emergere la verità. Don Di Stefano era un uomo buono, cordiale e zelante che a Ummari aveva rapporti sereni con tutti. Avevamo celebrato insieme nel novembre scorso la festa del ringraziamento ed era soddisfatto per la partecipazione cordiale e attenta del mondo rurale". Le ha detto l'arcivescovo di Trapani, dopo essere stato informato del delitto.