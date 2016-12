Nubifragio a Catania, domani scuole chiuse

foto Web Correlati Catania allagata

Diluvio su Catania, allagamenti in centro 20:36 - Disagi a Catania per un violento nubifragio che si è abbattuto sulla città. Una ventina tra auto e moto sono state trascinate dall'acqua contro lo storico Palazzo dei Chierici, che è allagato, così come il municipio. I tavolini e le sedie di Piazza Duomo sono stati travolti dalla furia dell'acqua che ha attraversato via Etnea come un torrente. A rischio le lezioni in scuole e università.

Attivata la protezione civile - I vigili del fuoco stanno intervenendo per soccorrere automobilisti rimasti bloccati negli abitacoli dei loro veicoli nel quartiere di San Giovanni Galermo e nei paesi di Mascalucia e Gravina di Catania. Si parla anche di persone rifugiatesi sui tetti degli edifici. Il fiume d'acqua che si è riversato nella centrale via Etnea a Catania è dovuto non soltanto al nubifragio sulla città, ma anche al deflusso dell'acqua caduta nei paesi alle pendici dell'Etna. Il Comune ha attivato il sistema di Protezione civile, ma sottolinea di "non avere ricevuto alcuna segnalazione di allerta meteo" sull'evento. Sono centinaia le richieste di interventi al centralino dei vigili del fuoco.



A rischio l'attività didattica - Il maltempo potrebbe condizionare anche lo svolgimento delle lezioni in scuole e università catanesi. Molti edifici sono allagati e gli spostamenti sono difficili.



Protezione civile: allerta temporali a Napoli - La Protezione civile regionale, guidata dall'assessore Edoardo Cosenza, comunica che a partire da domani pomeriggio la Campania sarà interessata da forti precipitazioni che potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso l'avviso di criticità idrogeologica dalle 12 di domani e per le successive 24 ore. Si raccomanda alle autorità competenti di monitorare la tenuta del reticolo idrografico e dei corsi d'acqua, al fine di prevenire criticità di carattere idrogeologico ed idraulico, anche attraverso la chiusura delle strade ad eventuale rischio. Nei prossimi giorni permarranno diffuse condizioni di instabilità su tutta la regione, con alternarsi di precipitazioni temporalesche e intervalli di durata limitata.



Allarme per un disperso, ma l'uomo era a casa - Era nella sua casa in campagna ad accudire le sue pecore il proprietario del codice fiscale trovato in un borsello vicino alla fontana sopra il fiume Amenano in piazza Duomo a Catania, per cui sono state avviate le ricerche per un presunto disperso. E' un pastore di 44 anni di Castel di Judica che lo scorso anno aveva denunciato la scomparsa di documenti, compreso il codice fiscale. E' stato rintracciato da polizia e carabinieri.