foto Ansa

07:52

- I carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) e di Patti (Me) hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa, truffa, estorsione aggravata dal metodo mafioso e concussione. Tra gli arrestati ci sono anche un sindaco e un funzionario comunale di uno dei comuni coinvolti indagati per concorso in concussione.