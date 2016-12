foto Dal Web

12:28

- Il crollo di una porzione del viadotto Verdura, a Ribera, lungo la Statale 115 che collega Agrigento a Sciacca, è crollata. Il ponte è squarciato a metà e non ci sono feriti o danni. Ma il fatto avrebbe potuto trasformarsi in tragedia se qualche ora prima qualche automobilista non avesse segnalato un avvallamento e la struttura, in via precauzionale, non fosse stata chiusa al traffico. Il traffico fra le province di Agrigento e Trapani è deviato.