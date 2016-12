foto Ansa

07:54

- Dieci persone sono state arrestate nell'ambito di un'inchiesta su truffe, a Catania e Ragusa, a banche, uffici postali, società finanziarie e concessionarie di auto. Grazie alla falsificazione di documenti di identità, dati anagrafici, buste paga, cud e modelli unici, gli indagati si presentavano come dipendenti di una compagnia aerea o come pubblici dipendenti. Tra i reati ipotizzati c'è quello di associazione per delinquere finalizzata alle truffe.