L'inutilizzabilita' delle intercettazioni del Capo dello Stato "può connettersi anche a ragioni di ordine sostanziale, espressive di un'esigenza di tutela 'rafforzata' di determinati colloqui in funzione di salvaguardia di valori e diritti di rilievo costituzionale". Lo scrive la Consulta nella sentenza depositata oggi."Non credo che la sentenza della Corte Costituzionale comporti un rischio per l'equilibrio dei poteri dello Stato" ha spiegato il procuratore Messineo, commentando le parole di Antonio Ingroia dopo il deposito della sentenza della Consulta.La Consulta si era pronunciata a dicembre sul conflitto di attribuzione tra la Procura di Palermo ed il Quirinale stabilendo che non spettava ai pm siciliani il compito di valutare la rilevanza delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche di Napolitano, registrate nell'ambito del procedimento sulla trattativa Stato-mafia. La Procura avrebbe dunque dovuto chiedere al giudice l'immediata distruzione dei documenti.