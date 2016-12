Palermo, 60enne ucciso da un'auto pirata

foto Da video 10:07 - Un uomo è stato trovato morto, per strada, a Casteldaccia, nel Palermitano. Pietro Perillo, di 60 anni, ha ferite alle mani e al volto, provocate, secondo i carabinieri, dall'impatto con un'auto. I militari avrebbero già visionato alcune immagini riprese da un sistema di videosorveglianza per risalire all'identità dell'investitore. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o se l'automobilista abbia volutamente travolto Perillo. - Un uomo è stato trovato morto, per strada, a Casteldaccia, nel Palermitano. Pietro Perillo, di 60 anni, ha ferite alle mani e al volto, provocate, secondo i carabinieri, dall'impatto con un'auto. I militari avrebbero già visionato alcune immagini riprese da un sistema di videosorveglianza per risalire all'identità dell'investitore. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o se l'automobilista abbia volutamente travolto Perillo.

In un primo momento si era pensato a un incidente o una caduta accidentale, ma le ferite presenti, secondo quanto emerso, non sarebebro compatibili con una caduta. L'auto della vittima era parcheggiata in una zona isolata, nei pressi del luogo dove è stato trovato il corpo.