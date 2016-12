foto Ansa

14:21

- Una bambina di due anni è caduta dal balcone di casa, da un'altezza di circa nove metri, a Ramacca, in provincia di Catania, ma si è salvata grazie alla presenza di una pensilina, che ha attutito la caduta. Dalla pensilina la piccola è poi caduta in strada. La bambina, sfuggita ai genitori, è salita su alcuni sacchi davanti alla ringhiera per poi perdere l'equilibrio e cadere nel vuoto. Soccorsa, le sue condizioni sono buone.