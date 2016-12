Malore sul campo, 17enne muore a Palermo

foto LaPresse 17:49 - Un ragazzo di 17 anni di Palermo è morto dopo essersi sentito male mentre stava giocando a pallone in un campo di calcetto. I soccorsi sono stati immediati. Il ragazzo è stato trasferito all'ospedale Villa Sofia dove è arrivato già in arresto cardiaco. Inutili i tentativi dei medici di rianimarlo. - Un ragazzo di 17 anni di Palermo è morto dopo essersi sentito male mentre stava giocando a pallone in un campo di calcetto. I soccorsi sono stati immediati. Il ragazzo è stato trasferito all'ospedale Villa Sofia dove è arrivato già in arresto cardiaco. Inutili i tentativi dei medici di rianimarlo.

Tutto è successo martedì sera. Andrea Parisi, questo il nome della vittima, si è sentito male mentre giocava nel centro sportivo Karibu in via Lanza di Scalea. "Una normale partita tra amici - raccontano dal centro sportivo -, una partita di calcetto a cinque che si stava giocando ieri sera alle 23. D'un tratto il giovane si è accasciato a terra. Gli amici hanno cercato di rianimarlo, è stato chiamato il 118, ma le condizioni sembravano disperate". Adesso si attende l'autopsia disposta dalla magistratura per accertare le cause della morte.