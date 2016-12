In particolare la commissione, che si occupa delle problematiche sul territorio urbano, ha dato risalto alla linea che svolge il trasporto per Salinagrande, zona dove è sito un grande centro di accoglienza. L’idea del consigliere vedrebbe tale linea coperta da un controllo costante da parte della polizia, onde scongiurare pericoli di ordine pubblico che, a suo dire, hanno rischiato più volte di verificarsi.

Peccato che la proposta sia stata seccamente respinta dalla segretaria Cgil della stessa provincia, Mimma Argurio. Questa, insieme al gruppo dirigente del sindacato, ha espresso una profonda indignazione per l’idea lanciata da Vassallo, al quale la Argurio ha risposto in una nota: “Piuttosto che pensare al separatismo, sarebbe opportuno attuare politiche di integrazione”. Nella medesima nota, la segretaria è poi tornata su temi cari alla Cgil, e al consigliere comunale ha suggerito di “battersi insieme ai sindacati contro datori di lavoro senza scrupoli che sfruttano nei campi gli immigrati, facendoli lavorare per l’intera giornata con stipendi molto ridotti, senza tutele e sicurezza”.

In linea con la Cgil anche il senatore dell'Idv, Fabio Giambrone, che ha twittato: "E' una proposta vergognosa e scandalosa che genera indignazione''.