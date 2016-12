foto LaPresse 08:39 - Il giorno dell'arresto di Totò Riina, nel 1993, i carabinieri, di nascosto agli inquirenti, entrarono nel covo del boss e lo "smantellarono", prelevando carte "scottanti" che rivelavano nomi e verità importanti sulla trattativa Stato-mafia. Dopo più di 20 anni il mistero irrisolto dell'accordo tra boss e politica torna a far parlare di sé, questa volta grazie a una lettera anonima che rivela particolari ai magistrati di Palermo. - Il giorno dell'arresto di Totò Riina, nel 1993, i carabinieri, di nascosto agli inquirenti, entrarono nel covo del boss e lo "smantellarono", prelevando carte "scottanti" che rivelavano nomi e verità importanti sulla trattativa Stato-mafia. Dopo più di 20 anni il mistero irrisolto dell'accordo tra boss e politica torna a far parlare di sé, questa volta grazie a una lettera anonima che rivela particolari ai magistrati di Palermo.

La lettera avverte i pm - scrive La Repubblica - di fare attenzione perché "sono spiati", ci sono delle gole profonde in Procura e tra i Ros, che raccontano tutti i loro movimenti a Roma. L'unico pm di cui "potersi fidare è Ingroia". Rivela particolari che solo un testimone diretto può aver vissuto.



Gli inquirenti indagano per convalidare l'autenticità delle verità raccontate nelle 12 pagine della nota, che sul frontespizio ha lo stemma della Repubblica, e dove ricorrono pure nomi di "politici della prima Repubblica", finora rimasti fuori dalle indagini, che avrebbero avuto una parte nella presunta trattativa. E dice di scavare anche nel passato di questi, oltre a Mannino, Dell'Utri e Mancino.



C'è scritto infine che l'agenda rossa di Paolo Borsellino sarebbe stata presa da "un carabiniere". Per quella sparizione era stato indagato e poi prosciolto il colonnello Giovanni Arcangioli, filmato in via D'Amelio mentre si allontanava dal teatro della strage con la borsa del magistrato in mano. Arcangioli ha sempre detto che nella borsa l'agenda non c'era.



La precisione dei riferimenti fa ritenere che il nuovo "corvo" di Palermo sia probabilmente un uomo degli stessi apparati investigativi, magari deluso per l'archiviazione di una sua indagine, e riferisca notizie tutte da verificare. Meno chiara la strategia seguita. Ma una lettura più precisa, avverte il procuratore Messineo, può venire da eventuali riscontri: una delega di indagine è stata affidata alla polizia giudiziaria.