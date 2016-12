foto Ansa

- Un uomo di 32 anni, Giuseppe Riccioli, è stato ucciso in un agguato nel Catanese. E' stato assassinato con diversi colpi di arma da fuoco all'interno della sua auto ad Aci Sant'Antonio, nei pressi della sua abitazione. La vittima in passato era stata denunciata per reati contro il patrimonio, ma non era inserita in ambienti criminali. I carabinieri, che indagano, escludono il movente mafioso.