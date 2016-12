Agguato in un bar nel Messinese, un morto

foto Ansa Correlati Camionista ucciso in Calabria 21:58 - Un uomo è stato ucciso in un bar a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Il killer ha esploso diversi colpi di pistola. La vittima si chiama Giovanni Perdichizzi, 41 anni, già noto alla polizia. Perdichizzi, infatti, fu coinvolto in una operazione delle forze dell'ordine contro le famiglie mafiose della zona. - Un uomo è stato ucciso in un bar a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Il killer ha esploso diversi colpi di pistola. La vittima si chiama Giovanni Perdichizzi, 41 anni, già noto alla polizia. Perdichizzi, infatti, fu coinvolto in una operazione delle forze dell'ordine contro le famiglie mafiose della zona.

Non ci sarebbero dubbi sulla matrice mafiosa dell'omicidio. Perdichizzi era stato arrestato nel dicembre 2011 perché ritenuto il mandante dell'attentato commesso due mesi prima nei confronti di Giuliano Gentile, direttore di supermercati Sigma che fanno capo a Immacolato Bonina, presidente della squadra di basket di Barcellona Pozzo di Gotto. A Perdichizzi, dipendente della società, gli era stato dimezzato lo stipendio perché si allontanava dal luogo di lavoro senza alcun permesso.



Il Suv di Gentile fu colpito con alcuni colpi d'arma da fuoco che sarebbero stati sparati da un'altra persona, finita in manette. L'arresto di Perdichizzi, invece, fu revocato per l'insussistenza di indizi di colpevolezza. Sull'omicidio indaga la polizia.