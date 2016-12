foto LaPresse

19:48

- Quello che fino a ieri era solo un timore, stamattina ha avuto una tragica conferma: sulla spiaggia di Tre Fontane, nel territorio di Campobello di Mazara (Trapani), è stato trovato il cadavere di un immigrato magrebino. Si tratta di uno dei due uomini gettati in mare dai tre scafisti del peschereccio, che ha imbarcato gli immigrati in Tunisia. I criminali, ora in stato di fermo, erano stati spaventati da una motovedetta della Guardia di finanza.