foto LaPresse

09:33

- Un pastore è stato ucciso a fucilate assieme al suo cane nelle campagne di Pietraperzia, nell'Ennese. Il corpo dell'uomo, il 41enne Vincenzo Di Calogero, è stato scoperto dai suoi familiari che erano andati a cercarlo nella zona dell'ovile, preoccupati per non averlo visto tornare a casa. Le indagini si orientano verso l'ipotesi di una vendetta privata o di rancori per questioni di pascolo.