Diverse scosse di terremoto in tutta Italia

foto Ap/Lapresse 07:24 - Diverse scosse di terremoto sono state registrate nelle ultime ore in tutta la Penisola: al largo delle coste di di Siracusa la più forte, con magnitudo 2.6 gradi Richter. Altri movimenti tellurici in Emilia, tra Modena e Ferrara (magnitudo 2.1); ai castelli Romani (magnitudo 2.4) in provincia de L'Aquila (magnitudo 2.1) e tra Perugia e Terni (magnitudo 2.3). - Diverse scosse di terremoto sono state registrate nelle ultime ore in tutta la Penisola: al largo delle coste di di Siracusa la più forte, con magnitudo 2.6 gradi Richter. Altri movimenti tellurici in Emilia, tra Modena e Ferrara (magnitudo 2.1); ai castelli Romani (magnitudo 2.4) in provincia de L'Aquila (magnitudo 2.1) e tra Perugia e Terni (magnitudo 2.3).

Il sisma nel Siracusano ha avuto ipocentro a 25 km di profondità ed epicentro non lontano dal comune di Augusta, mentre per quello in Emilia l'ipocentro è stato individuato a 10 km di profondità e l'epicentro in prossimità del comune modenese di Finale Emilia e di quelli ferraresi di Bondeno e Sant'Agostino.



Ai Castelli Romani l'ipocentro è stato a 13,2 km di profondità e l'epicentro in prossimità dei comuni di Albano, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Marino, Nemi e Rocca di Papa.



Nell'Aquilano il sisma ha avuto ipocentro a 9,5 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Barete, Cagnano Amiterno, Capitignano, Montereale e Pizzoli.



In Umbria, infine, l'ipocentro è stato individuato a 9,9 km di profondità e l'epicentro in prossimità dei comuni perugini di Sant'Anatolia di Narco e Scheggino e di quelli ternani di Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino.