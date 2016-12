foto LaPresse

00:58

- Un uomo di 42 anni, Gaspare Ragusa, ha scatenato il panico tra i passanti e un gruppo di prostitute in via Lincoln, a Palermo, sparando con delle pistole a salve contro le lucciole. Una pattuglia della polizia ha fermato Ragusa e gli ha trovato in auto alcune pistole giocattolo e dei coltelli. Secondo i primi accertamenti, a causa di una passata esperienza negativa, l'uomo aveva del risentimento nei confronti delle prostitute.