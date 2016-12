Catania, buche pericolose postate su Facebook

- Si chiama "Non dare buca alla tua città" ed è l'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale di Catania per migliorare la sicurezza nelle strade della città. Il progetto prevede la creazione di una pagina Facebook su cui i cittadini potranno postare le foto di buche corredate dell'indicazione esatta del luogo dove l'immagine è stata scattata.

In palio ci sono ben quattro premi tra viaggi, buoni per cene e sconti nei negozi. In particolare riceverà un riconoscimento chi segnalerà la buca più grossa, chi ne segnalerà di più entro il 31 gennaio (deadline del concorso) e chi posterà foto in maniera più frequente. Un'apposita sezione del concorso premierà i ragazzi tra i 15 e i 19 anni che invieranno i loro contributi fotografici.

Il progetto è stato organizzato nell'ambito di un'iniziativa denominata MigliOra!Catania ed è organizzata dall'associazione "Actea". Tutte le segnalazioni inviate via mail o postate sull'apposita pagina Facebook, saranno poi girate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio.