foto Ap/Lapresse

01:02

- I vigili del fuoco sommozzatori di Palermo hanno sospeso le ricerche subacquee del sub ragusano Bruno Bufardeci, disperso dal giorno di Natale nelle acque a largo di Punta Secca, a Santa Croce Camerina. In mattinata le operazioni riprenderanno in superficie. "Si è deciso di sospendere le immersioni - ha spiegato il capo dei vigili del fuoco - ma la ricerca prosegue con l'ausilio di elicotteri e mezzi di superficie in direzione di Capo Passero".