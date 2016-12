foto LaPresse

23:51

- Un subacqueo cinquantenne risulta disperso nelle acque di Punta Secca, vicino Pozzallo (Ragusa). L'allarme è stato dato intorno alle 18 ed i subacquei dei Vigili del Fuoco, coadiuvati dai mezzi della Guardia costiera, sono accorsi in zona per le ricerche. E' stato trovato il gommone del sub alla deriva. Anche un aereo della Guardia costiera è partito per partecipare alle ricerche finora infruttuose.