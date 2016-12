foto Ansa

23:09

- Un commerciante è stato ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco sparato da due banditi che erano entrati nel supermercato vicino al suo negozio a Tripi, nel Messinese, per rapinarlo. I due malviventi hanno minacciato i cassieri, fuggendo con poche centinaia di euro. Mentre si allontanavano, però, il titolare di un esercizio vicino al market ha tentato di fermare uno dei due che gli ha sparato a una gamba. L'uomo non è in gravi condizioni.