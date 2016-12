foto Tgcom24 Correlati Gela, l'appartamento crivellato di colpi

Incubo a Gela, spari sulla folla 13:58 - Un uomo per 5 ore, dalle 22 alle 3 della notte, ha tenuto in scacco a Gela il quartiere Scavone sparando dal balcone contro i passanti e contro i poliziotti, con i quali ha ingaggiato un conflitto a fuoco nel quale ha perduto la vita. Si tratta di un disoccupato di 42 anni, Giuseppe Licata. - Un uomo per 5 ore, dalle 22 alle 3 della notte, ha tenuto in scacco a Gela il quartiere Scavone sparando dal balcone contro i passanti e contro i poliziotti, con i quali ha ingaggiato un conflitto a fuoco nel quale ha perduto la vita. Si tratta di un disoccupato di 42 anni, Giuseppe Licata.

Anche un poliziotto è rimasto ferito. A tenere sotto scacco la città è stato Giuseppe Licata di 42 anni. Dopo essersi barricato in casa, al primo piano di una palazzina di via Arica 19, nel quartiere "Scavone" a Macchitella, ha imbracciato un fucile da caccia e ha iniziato a sparare per strada. Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia, la quale ha tentato per diverse ore di farlo desistere. Intorno alle 3 di notte, il tragico epilogo.



Licata ha iniziato a sparare all'impazzata, fino a quando è stato ferito mortalmente. Subito dopo gli agenti hanno fatto irruzione nella sua abitazione e hanno tentato di soccorrerlo, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Nella sparatoria, un poliziotto è rimasto gravemente ferito a un occhio. L'agente è stato trasferito al "Garibaldi" di Catania. La Procura di Gela ha aperto un'inchiesta.



In casa oltre 1.500 cartucce

Prima di essere ucciso dalla polizia, Licata dal suo balcone ha esploso contro gli agenti almeno una trentina di colpi di fucile. Lo ha detto il questore di Caltanissetta, Filippo Nicastro. Nella perquisizione, seguita all'irruzione all'interno dell'abitazione, gli agenti hanno trovato oltre 1.500 cartucce.



Licata e l'ossessione del sequestro dell'auto

Licata aveva una strana ossessione: era infatti convinto che gli avrebbero sequestrato la macchina. Lo raccontano alcuni vicini di casa, i quali dicono che ieri pomeriggio l'uomo era stato in ospedale, accompagnato dalla madre, perché si sentiva male. Ma una volta al pronto soccorso, avrebbe rifiutato le cure. Tornato a casa, l'uomo, che lavorava saltuariamente come bracciante o come manovale nell'edilizia, ha imbracciato il fucile da caccia tenendo in ostaggio il suo quartiere per 5 ore.



Licata abitava con i genitori (la madre Antonina, 70 anni, e il padre Antonio di 74, invalido) al primo piano di un palazzetto. I vicini lo descrivono come un tipo taciturno, un po' irascibile ma non violento. Durante la sparatoria la madre è scappata da casa, mentre il padre, invalido, è rimasto nell'appartamento.