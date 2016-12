foto Ansa

07:01

- Due scosse di terremoto di magnitudo 2.5 e 2 sono state registrate rispettivamente alle 5:44 e alle 6:01 in Sicilia, sulle pendici del versante sudorientale dell'Etna, in provincia di Catania. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), le scosse hanno avuto ipocentro tra i 10 e i 12 km di profondit… ed epicentro nel nord del comune di Trecastagni. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.