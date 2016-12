In ospedale si trova un'intera famiglia composta da: un uomo sulla quarantina, ricoverato per un trauma cranico; la moglie di 35 anni, ferita a una gamba; e la figlia di sette anni, che ha riportato una ferita a un occhio. Altre quattro persone sono invece rimaste intossicate dalle polveri prodotte dal crollo. Sono due bambini, un uomo di 35 anni e una donna di 32: tutti soccorsi dal personale del 118.



Chi sono le vittime

Le vittime sono Ignazio Accardi, di 84 anni, la moglie dell'anziano, Maria La Mattina, 80, e il nipote, Antonino Cinà, 54, Elena Trapani, 74 anni. Tutto è successo alle 23.13 quando una delle palazzine di 4 piani, abitate da 8 famiglie, si è accartocciata su se stessa. Una delle vittime, secondo la testimonianza dei vicini, al momento del crollo era affacciata al balcone e assieme alla moglie stava parlando con loro dal palazzo di fronte. I vicini di casa hanno visto le mura crollare e inghiottire i due anziani. "Non è giusto morire così", dice il figlio della coppia avvertito dai vigili del fuoco.



Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, sindaco sul posto

Solo grazie all'intervento tempestivo dei pompieri si è evitato che il bilancio del crollo fosse ancora più drammatico. La macchina dei soccorsi è stata efficientissima con grande impiego di mezzi e uomini: dai vigili urbani, alla polizia, ai carabinieri, al 118 e alla protezione civile. Sul posto, per tutta la notte, c'è stato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che ha cercato una sistemazione per gli sfollati, che sono stati trasferiti in una struttura dei Salesiani, già usata per ospitare i senzatetto. Alle famiglie coinvolte sono stati forniti i riferimenti del personale comunale che fornirà loro assistenza, mentre il sindaco continua a seguire l'intervento di ricerca dell'ultima persona dispersa.



Venti gli sfollati

In totale sono venti gli sfollati del crollo delle palazzine. Sono i componenti di sei famiglie. Nella notte già otto persone sono state sistemate in alcuni alloggi. Il Comune intanto ha individuato bed and breakfast dove trasferire altri sfollati. Un noto locale della città organizzerà invece il servizio pasti.



Aperta un'inchiesta per disastro colposo

La Procura di Palermo ha aperto una indagine. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Scalia e dal sostituto Marzia Sabella. I pm nomineranno in mattinata un consulente esperto in costruzioni.



"Da un anno strani scricchiolii"

Inizialmente si era parlato di una fuga di gas. Invece, pare che si sia trattato di un cedimento strutturale. "Da un anno avevano costruito un quarto piano e la casa si era riempita di crepe e si sentivano continui scricchiolii. Oggi i rumori hanno fatto preoccupare più del solito e abbiamo chiamato i vigili del fuoco, che ci hanno fatto immediatamente sgombrare. Qualche minuto dopo è venuto giù tutto". E' la testimonianza di Giuseppina Ferrara, che con la sua famiglia viveva al terzo piano di uno dei due edifici.



Vigili del fuoco: "Situazione drammatica"

"Siamo intervenuti in seguito ad una chiamata che ci segnalava un dissesto statico di un palazzo. Quando siamo arrivati abbiamo trovato una situazione drammatica e abbiamo fatto evacuare due palazzine, mettendo in salvo anche una persona disabile". Così il comandate dei vigili del fuoco di Palermo, Gaetano Vallefuoco, racconta i momenti concitati prima del crollo delle due palazzine avvenuto a Palermo. "Alcuni abitanti sono riusciti ad uscire dagli edifici, ma all'improvviso - spiega il comandante - gli immobili sono venuti giù. Alcune persone rimaste dentro sono comunque riuscite a scappare, altri quattro invece non ce l'hanno fatta".



L'appello del sindaco Orlando: denunciare gli abusi edilizi

''Faccio un appello molto forte: laddove ci accorgiamo che vi sono costruzioni abusive, spesso non visibili dall'esterno, per favore: denunciamole''. Lo ha detto a Radio 24 il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in merito al crollo delle due palazzine avvenuto nella notte in via Sebastiano Bagolino. ''Non so se questo è il caso, ma se dovesse essere questo - ha spiegato - l'abbiamo tutti sulla coscienza, tutti coloro che, avendolo visto, non hanno fatto una denuncia alle autorità competenti''.



''Non passa giorno - ha aggiunto Orlando - in cui la polizia municipale non proceda al sequestro di immobili abusivi, siamo a decine di immobili abusivi sequestrati in questi pochi mesi di attivita' della nuova amministrazione comunale, che con la polizia municipale e l'autorità giudiziaria può fare molto, ma quelli che possono fare più di tutti sono i cittadini, denunciando gli abusi''.