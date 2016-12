foto Ingv

06:13

- Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata all'1:43 sulla costa orientale della Sicilia, in provincia di Catania, tra l'Etna ed il mar Ionio. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro in prossimità dei comuni di Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Mascali, Milo, Piedimonte Etneo, Riposto, Sant'Alfio, Santa Venerina e Zafferana Etnea. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.