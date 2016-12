foto Ap/Lapresse 16:35 - Il procuratore capo di Palermo Francesco Messineo è indagato dalla Procura di Caltanissetta per violazione di notizie riservate. E' accusato di una presunta fuga di notizie nell'ambito di un'indagine per usura bancaria a carico di Banca Nuova. Messineo è stato indirettamente intercettato il 12 giugno dai suoi sostituti mentre parlava al telefono con l'ex direttore generale di Banca Nuova Francesco Maiolini al quale potrebbe aver dato informazioni. - Il procuratore capo di Palermo Francesco Messineo è indagato dalla Procura di Caltanissetta per violazione di notizie riservate. E' accusato di una presunta fuga di notizie nell'ambito di un'indagine per usura bancaria a carico di Banca Nuova. Messineo è stato indirettamente intercettato il 12 giugno dai suoi sostituti mentre parlava al telefono con l'ex direttore generale di Banca Nuova Francesco Maiolini al quale potrebbe aver dato informazioni.

L'ex direttore generale di Banca Nuova Francesco Maiolini non sapeva di essere sotto controllo per un'altra indagine - di riciclaggio aggravato condotta dalla Dda - e chiese a Messineo spiegazioni su un avviso di identificazione ricevuto e relativo all'indagine sull'usura. I due si sarebbero incontrati dopo che il procuratore aveva preso informazioni dai pm sull'inchiesta. Successivamente Maiolini riferì a un avvocato della sede centrale della banca particolari sull'indagine. Ora la magistratura sta cercando di fare luce su chi fu la sua fonte. Al lavoro è la Procura di Caltanissetta a cui, a settembre, il fascicolo è stato girato dall'aggiunto Antonio Ingroia, che coordinava le indagini.



Interrogatorio di 5 ore

Ieri, Francesco Messineo, accompagnato dall'avvocato Francesco Crescimanno, è stato sentito dal procuratore aggiunto di Caltanissetta Domenico Gozzo per circa 5 ore. Sul contenuto dell'interrogatorio c'è il massimo riserbo, ma secondo indiscrezioni il procuratore avrebbe negato di avere rivelato notizie riservate all'ex direttore generale di Banca Nuova Francesco Maiolini.