Trapani, prete annuncia ai fedeli: "Sarò padre"

Un prete di Trapani ha annunciato ai fedeli presenti in chiesa per sentire la messa che presto avrà un figlio. Vito Lombardo, questo il nome del sacerdote, ha fatto coming out rendendo partecipi i suoi parrocchiani del suo amore per una ragazza di Marsala che tra quattro mesi darà alla luce suo figlio. Secondo quanto riportato dal "Giornale di Sicilia" il religioso abbandonerà l'abito talare e presto si sposerà .

"Carissimi parrocchiani questa è l'ultima messa che celebro, mi sono innamorato e la mia ragazza aspetta un bambino", così don Vito Lombardo, 33 anni, ha gelato i suoi parrocchiani di Xitta, frazione alle porte di Trapani. Il parroco da mesi aveva una relazione segreta con una giovane insegnante di Marsala, che adesso è al quinto mese di gravidanza. Così don Vito ha deciso di assumersi le proprie responsabilità, annunciando il lieto evento ancor prima di fare la richiesta di dispensa alla Santa Sede. Vuole sposarsi don Vito, ma la risposta dal Vaticano non è ancora arrivata e nel frattempo il parroco si è autosospeso e ha fatto ritorno alla sua città, Alcamo.



Don Vito, appassionato di storia dell'arte e curatore di parecchie mostre sul sacro, ha insegnato religione ai ragazzi del liceo scientifico "Fardella" di Trapani e anche tecniche pittoriche all'Accademia di belle arti "Kandivskji" della stessa città. La sua futura moglie, che avrebbe 29 anni, l'ha conosciuta nei corridoi della scuola. Il prete, senza tradire alcun imbarazzo, ha parlato ai fedeli di una "scelta coerente", spiegando di non poter fare diversamente: "Sono innamorato", ha spiegato; e i frastornati fedeli sono già divisi sulla sua decisione. C'è chi non ha perso tempo per manifestare, con qualche commozione, vicinanza al sacerdote; e chi ha preso subito le distanze, girando le spalle a don Vito e alla parrocchia, già provata da un altro scandalo: la diocesi solo poco tempo fa era stata costretta a "licenziare" l'ex prete di Xitta, Nino Treppiedi, sostituito proprio da don Vito.



Ma la vicenda di Treppiedi non ha nulla a che fare con storie rosa: il parroco era stato rimosso meno di un anno fa dal Vaticano, in seguito a uno scandalo che si era abbattuto sulla diocesi di Trapani, allora guidata dal vescovo Francesco Miccichè, e che riguardava presunti ammanchi di denaro dalle casse delle fondazioni Auxilium e Campanile, gestite dalla curia.