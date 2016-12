foto Ansa

- Avvisi di garanzia sono stati notificati da carabinieri del reparto operativo di Siracusa a politici nell'ambito di un'inchiesta per voto di scambio con il clan Nardo di Lentini. Tra i destinatari del provvedimento c'è anche il deputato regionale dell'Udc ed ex sindaco di Melilli, Giuseppe Sorbello. "Chiederò subito al magistrato di essere ascoltato in modo tale da chiarire che con questa vicenda non ho a che fare", ha detto Sorbello.